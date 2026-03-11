Ferito in Colombia raccolta fondi per aiutarlo

Una persona è rimasta ferita in Colombia e sta ricevendo assistenza. In precedenza, si era cercato di organizzare un volo medico per il suo ritorno in Italia, ma erano emerse difficoltà burocratiche ed economiche. Ora si sta organizzando una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie. La situazione coinvolge direttamente le autorità e il supporto della comunità locale.

Avevano già chiesto aiuto di fronte alle difficoltà burocratiche ed economiche di un volo medico per il rientro in Italia. Ora la loro situazione è ulteriormente peggiorata, a causa della carenza di voli legata al conflitto in Medio Oriente. È la storia di Andrea Verardini Prendiparte (foto), 57 anni, libero professionista, residente a Sorgane, bloccato in Colombia dopo un gravissimo incidente, e della sorella Francesca, anche lei fiorentina, che lo sta assistendo h24. Proprio lei ha appena lanciato una raccolta fondi per finanziare il volo di rientro. Grande appassionato di viaggi, trekking e ciclismo, a fine gennaio, Andrea era partito insieme a due amici.