Un uomo di 57 anni, originario di Firenze, è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in mare avvenuto davanti alla spiaggia di Isole del Rosario, vicino a Cartagena, in Colombia. L’incidente si è verificato nelle acque dell’oceano Atlantico e del Mar dei Caraibi, coinvolgendo il residente italiano durante un’attività in mare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi locali.

Un fiorentino di 57 anni, Andrea Verardini Prendiparte, è rimasto ferito gravemente in un incidente in mare avvenuto nelle acque di fronte alla spiaggia di Isole del Rosario, una penisola nei pressi di Cartagena, nord della Colombia, nella parte affacciata sull'oceano Atlantico e sul mar dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Fiorentino ferito gravemente in incidente in mare in Colombia, l'appello della sorella

