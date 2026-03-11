In occasione della presentazione del film "Notte prima degli esami 3.0" di cui è co-protagonista - che uscirà nelle sale il 19 marzo - Sabrina Ferilli ha parlato delle differenze tra la "sua" Roma (quella dei Sensi) e quella attuale, lasciandosi andare anche a una scommessa per il futuro. Ma questa volta - ha precisato - niente spogliarello in caso di successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferilli: "Scudetto Roma? Faccio una scommessa come nel 2001. Chissà che..."

