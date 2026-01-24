Roma-Milan nel ricordo del pallonetto di Montella che spianò la strada allo scudetto del 2001

Alla ventiduesima giornata della Serie A 2025-2026, Roma e Milan si affrontano all’Olimpico. Ricordiamo il celebre pallonetto di Montella del 2001, un episodio che rimane nella storia del calcio italiano. La partita di oggi, tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri, rappresenta un importante momento di confronto tra due club con ambizioni di vertice, in un campionato ancora aperto e competitivo.

Ventiduesima giornata della Serie A 2025-2026. La Roma di Gian Piero Gasperini ospita all’Olimpico il Milan di Max Allegri, più lanciato che mai nella rincorsa all’Inter di Cristian Chivu. Oggi lo scontro tra i giallorossi e i rossoneri vale un posto Champions (di più non ci azzardiamo a dire per entrambe le compagini), ma c’è stato un tempo – più di venti anni fa – in cui Roma-Milan aveva tutto un altro peso e sapore: quello di un autentico scontro diretto valido per lo scudetto. In vista della sfida tra Gasperini e Allegri, riviviamo, con un tuffo nel passato, la notte in cui la Roma di Fabio Capello riuscì a cucirsi sulla maglia una buona fetta di tricolore grazie ad un favoloso gol di pallonetto di Vincenzo Montella. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

