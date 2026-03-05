BigMama è riuscita a scappare da Dubai l’appello disperato sotto le bombe | il rientro sul volo della Farnesina – Il video

Dopo giorni di attesa e preoccupazione, la cantante BigMama è tornata in Italia. È stata evacuata da Dubai insieme ad altri connazionali e il suo rientro è stato accompagnato da un appello disperato pubblicato sui social. La partenza si è conclusa con il volo organizzato dalla Farnesina, mentre in background si sono verificati rischi legati alle bombe presenti nella zona.

Durante la sua permanenza forzata, BigMama aveva aggiornato costantemente i fan sulla situazione. Era stata la stessa cantante a raccontare tramite Instagram di essere rimasta bloccata. «Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili», aveva detto la cantante sui social. Nei video condivisi, l’artista aveva descritto i momenti di vero terrore, dall’istante in cui il suo volo è stato costretto a cambiare rotta per evitare il fuoco incrociato nei cieli del Golfo. «Sono partita dall’aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. 🔗 Leggi su Open.online

