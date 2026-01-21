Ferencvaros-Panathinaikos Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I verdi di Benitez a caccia del colpaccio alla Groupama Arena

Il match tra Ferencvaros e Panathinaikos, valido per l’Europa League, si svolgerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 alla Groupama Arena. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici, analizzando le caratteristiche delle due squadre e le chance di successo per i verdi di Benitez, ancora imbattuti nel girone. Un incontro importante per la corsa agli ottavi, con attenzione ai dettagli e agli aspetti tecnici della gara.

Il Ferencvaros di Robbie Keane è una delle 4 squadre ancora imbattute in questo girone di Europa League, e cerca di blindare l'accesso agli ottavi quest'oggi nella sfida interna contro il Panathinaikos. L'ex giocatore di Inter e Los Angeles Galaxy tra le altre si sta rivelando tecnico capace e emergente; dopo aver centrato il double in Israele con il Maccabi Tel Aviv ha vinto.

