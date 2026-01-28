Go Ahead Eagles-Sporting Braga Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Lusitani vicinissimi alla qualificazione diretta

Questa sera alle nove, il Braga affronta in trasferta il Go Ahead Eagles nella partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League. I portoghesi sono favoriti, dopo aver fatto un ottimo percorso nella fase a gironi, e cercano di chiudere il discorso qualificazione in questa sfida. I lusitani sono a un passo dall’accesso diretto agli ottavi, grazie ai 16 punti già conquistati. La squadra di Braga punta a mantenere il vantaggio e proseguire la corsa europea.

Lo Sporting Braga ha finora disputato un’eccellente prima fase di Europa League: sono ben 16 i punti conquistati, che si traducono in un ottimo quinto posto. I Guerrieri sono molto vicini al passaggio diretto agli ottavi; nell’ultima gara del maxi-girone saranno ospiti del Go Ahead Eagles, che è solo a quota 6. Gli olandesi sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Go Ahead Eagles-Sporting Braga (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Lusitani vicinissimi alla qualificazione diretta Approfondimenti su Go Ahead Eagles Sporting Braga Nizza-Go Ahead Eagles (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Analisi della sfida tra Nizza e Go Ahead Eagles, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Go Ahead Eagles Sporting Braga Argomenti discussi: Nizza–Go Ahead Eagles, le formazioni ufficiali; Nizza - Go Ahead Eagles (3-1) Europa League 2025; Dove vedere Sinner, le gare di Europa League e tutto lo sport in tv del 22 gennaio; Dove vedere in tv l’Europa League di calcio 2026 oggi: orari 22 gennaio, programma, streaming. Pronostico GO Ahead Eagles vs Braga – 29 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra GO Ahead Eagles e Braga accende l’interesse europeo. Si gioca il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 nello storico De Adelaarshorst, ... news-sports.it Preview: Go Ahead Eagles vs. Braga - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Thursday's Europa League clash between Go Ahead Eagles and Braga, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk Boersma, niente Avellino né Go Ahead Eagles: ecco dove andrà l'attaccante olandese facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.