Dopo l’approvazione della nomina di Venezi, il consigliere Tortato ha annunciato le sue dimissioni, criticando le scelte fatte e dichiarando di voler lasciare il suo incarico. La decisione è stata comunicata tramite un lungo post, in cui ha espresso insoddisfazione per le modalità di nomina e le decisioni recenti all’interno dell’ente. Tortato aveva iniziato il suo mandato nel 2025, nominato dal ministro Giuli.

«A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado». Lo scrive, in un lungo post sui social,Alessandro Tortato, consigliere d'indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato dal ministero della Cultura, all'indomani del voto consultivo con cui è stata confermata la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Tortato era stato nominato a gennaio 2025 dal ministro Alessandro Giuli: aveva preso il posto di Cremisi, nominata da Franceschini nel 2019. Sulla nomina di Venezi, sottolinea Tortato, «si può essere in disaccordo, protestare, parlare di prassi violata, ma la nomina è lecita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fenice, dopo il via libera alla nomina di Venezi si dimette il consigliere Tortato: «Scelte inopportune, me ne vado»

