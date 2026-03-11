fenice dopo il via libera a venezi si dimette il consigliere tortaro

Alessandro Tortato si dimette dalla carica di consigliere d'indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice. La decisione arriva dopo il via libera a Venezi, come annunciato dall'interessato in un post polemico pubblicato sui social. Tortato ha comunicato ufficialmente la sua uscita dall'incarico attraverso un messaggio scritto, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

Con un lungo post polemico, Alessandro Tortato, annuncia le sue dimissioni da consigliere d'indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice. "A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado", scrive all'indomani del voto consultivo con cui è stata confermata la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. Tortato era stato nominato a gennaio 2025. Tortaro spiega: "Torno alle mie passioni, mai abbandonate, con il grande rimpianto di aver vissuto un’esperienza che mi aspettavo entusiasmante e che si è invece rivelata un disastro", aggiunge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

