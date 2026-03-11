Femminicidio Messina chi era Daniela Zinnanti | Si prendeva cura della madre e di tutti i familiari

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a Messina dall’ex compagno con cui aveva vissuto per un breve tempo. Era nota per prendersi cura della madre e dei familiari, secondo quanto riferito. L’episodio si è verificato in una abitazione della città, dove l’uomo ha inferto il colpo fatale. La polizia ha arrestato l’autore del femminicidio.

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a Messina dall’ex compagno con il quale aveva convissuto per un breve periodo. Era il centro della sua numerosa famiglia e si occupava della madre anziana. Per il fratello della vittima si tratta di un "femminicidio annunciato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

