Lorenzo Innocenti, architetto indagato per aver ucciso la compagna Eleonora Guidi a Rufina l’8 febbraio dell’anno scorso, resta libero dopo l’esito della perizia. Secondo i risultati, Innocenti non rappresenta un pericolo per gli altri, e lui stesso non sarebbe in grado di sostenere un processo. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa tragica vicenda di femminicidio.

Firenze, 10 marzo 2026 – Lorenzo Innocenti, l’architetto indagato per il femminicidio della sua compagna, Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio dell’anno scorso nella loro abitazione a Rufina, non è capace di affrontare il processo. È la conclusione a cui è giunto il collegio di periti nominati dal giudice, Alessandro Moneti: tradotto, significa che Innocenti, che dopo le 27 coltellate tentò di togliersi la vita gettandosi dall’ultimo piano della palazzina di via Cesare Pavese, non potrà essere sottoposto ad alcuna misura. “Non è pericoloso”. Neanche di sicurezza: i periti (i dottori Rolando Paterniti, Beatrice Defraia, Antonella Notarelli) non hanno ravvisato neppure la sua pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uccise la compagna Eleonora Guidi, l'esito della perizia: “Non è pericoloso”. E Lorenzo Innocenti resta libero

Articoli correlati

Uccise la figlia e la compagna, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann: potrebbe evitare il processoI giudici hanno disposto la perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo che a giugno 2025 ha ucciso la figlia di nemmeno un anno e la compagna,...

Roma, emergenza a San Lorenzo: l'aggressore dei passanti resta liberoStava accompagnando il figlio dall'oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eleonora Guidi

Temi più discussi: Vogliamo giustizia; Uccise la compagna Eleonora Guidi, l'esito della perizia: Non è pericoloso. E Lorenzo Innocenti resta libero; L’omicidio di Rifredi. Gli arrestati in silenzio. Ma uno va ai domiciliari.

Fiocchi rossi, striscioni e un gruppo: Giustizia per Eleonora GuidiRufina (Firenze), 21 novembre 2025 – Un altro presidio, stavolta a Rufina, il paese che fu teatro del femminicidio di Eleonora Guidi, nel febbraio scorso. Il suo compagno che la uccise, Lorenzo ... lanazione.it

Omicidio Eleonora Guidi, assassino libero in reparto ospedaliero/ Per i medici non ha problemi psichiciA Storie Italiane il giallo di Eleonora Guidi, vittima di un femminicidio: il suo assassino, l'ex compagno, è libero in una struttura psichiatrica Il dramma dell’omicidio di Eleonora Guidi a Storie ... ilsussidiario.net

TGR Rai Toscana. . Uccise a coltellate la compagna Eleonora Guidi a Rufina. La perizia su Lorenzo Innocenti allontana la possibilità di un processo. La rabbia della sorella della vittima. L'intervista di Andrea Marotta - facebook.com facebook