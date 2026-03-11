Femminicidio di Pianello il marito confessa a tre mesi dal delitto | L’ho uccisa perché temevo il carcere

A tre mesi dal femminicidio avvenuto a Pianello, il marito di nazionalità macedone ha ammesso di aver ucciso la moglie, affermando di averlo fatto perché temeva il carcere. La confessione è arrivata recentemente, portando alla luce i dettagli di un gesto che ha sconvolto la comunità locale. L’uomo ha riconosciuto di essere responsabile del delitto e ora si trova sotto indagine.

ANCONA – "Sì l'ho uccisa". Ha confessato l'omicidio della moglie Nazif Musliaja, il 50enne di origine macedone. Lo ha fatto tre mesi dopo il delitto. L'uomo è in carcere per aver ucciso Sadjide, 49 anni, sua connazionale. Il femminicidio è stato commesso il 3 dicembre scorso a Pianello Vallesina.