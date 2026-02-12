Trovata morta nel bosco il figlio confessa | L' ho uccisa perché temevo di perdere la pensione

Un uomo di 58 anni ha confessato di aver ucciso la madre, un’anziana di 86 anni, e di aver nascosto il suo corpo nel bosco di Stupinigi. Marco Paventi ha spiegato di aver agito per paura di perdere la pensione della donna. La polizia ha trovato il cadavere nel primo pomeriggio e subito dopo ha fermato il figlio, che ha confessato il delitto. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’omicidio.

Il 58enne Marco Paventi ha ammesso di aver assassinato la madre, l'86enne Enrica Bardotti, trovata senza vita in una zona boschiva a Stupinigi di Nichelino, in provincia di Torino Avrebbe ucciso la madre e nascosto il cadavere per evitare di perdere la pensione della donna. Marco Paventi, il figlio 58enne di Enrica Bardotti, la donna di 86 anni trovata senza vita in un bosco a Stupinigi di Nichelino, in provincia di Torino, ha confessato di aver assassinato l'anziana e di aver seppellito il corpo nell'area vicino all'abitazione in cui i due risiedevano a Piobesi Torinese, luogo in cui in effetti i militari hanno ritrovato il corpo.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Stupinigi Nichelino

Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione.

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Stupinigi Nichelino

Argomenti discussi: Stupinigi, il cadavere di una donna sepolto nel bosco. Il figlio: È in viaggio. Poi cambia versione; Ho sepolto mia madre nel bosco: trovato il cadavere di una donna, era scomparsa da un mese; Ammazzata nel bosco: Tanti indizi e solidi. Anche una ’confessione’; Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina: il cadavere di Enrica Bardotti trovato a Stupinigi di Nichelino.

Ho sepolto mia madre nel bosco: trovato il cadavere di una donna, era scomparsa da un meseI carabinieri e i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di Enrica Bardotti, 86 anni, in un'area boschiva di Stupinigi, frazione di Nichelino (Torino). A indicare la posizione è stato il ... today.it

Stupinigi, anziana scomparsa da settimane: il figlio confessa e fa ritrovare il corpo nel boscoStupinigi, ritrovata senza vita l’anziana scomparsa da oltre un mese: il figlio confessa e indica il luogo della sepoltura nel bosco vicino alla Palazzina di Caccia. notizie.it

Il mistero della donna senza nome trovata morta in una valigia: https://cityne.ws/QWWiU L'appello della polizia: "Aiutateci a identificarla" - facebook.com facebook

Italia | Bambina di due anni trovata morta in casa: arrestata la madre x.com