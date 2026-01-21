Perché l’ho uccisa Federica Torzullo il marito confessa in carcere | orrore senza fine

L’omicidio di Federica Torzullo, una donna di 41 anni uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione. Il marito, attualmente in carcere, ha confessato di aver commesso il gesto, portando alla luce un episodio di estrema gravità. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla dinamica del delitto e sulle motivazioni che possono portare a simili atti di violenza.

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa con ventitré coltellate nella sua abitazione di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato arrestato con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere e ha reso piena confessione davanti all’autorità giudiziaria. Secondo l’esame eseguito presso l’istituto di medicina legale della Sapienza, la vittima è stata colpita da ventitré fendenti con un’arma da taglio a doppio filo. Tra queste, gli specialisti hanno individuato quattro ferite da difesa alle mani, riconducibili a un tentativo di opporsi all’aggressione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“L’ho uccisa io”, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloClaudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.

Federica Torzullo uccisa nella cabina armadio, il marito in carcere: «Rischio inquinamento prove». L'ha messa nel bagagliaio e sepoltaFederica Torzullo è stata trovata morta in una buca nascosta, dopo che il marito è stato arrestato.

