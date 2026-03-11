Femminicidio Bonfiglio già ai domiciliari dopo la denuncia della donna | ma il braccialetto elettronico non era disponibile

Santino Bonfiglio, accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna Daniela Zinnanti, si trova già agli arresti domiciliari dopo la denuncia della donna. Tuttavia, il braccialetto elettronico, che avrebbe dovuto indossare come misura di sorveglianza, non era disponibile al momento. La situazione ha portato a un intervento delle autorità per chiarire le procedure e le tempistiche di consegna del dispositivo.

Avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico Santino Bonfiglio, l'uomo che ha ucciso a coltellate l'ex compagna Daniela Zinnanti. Il 67enne era stato ristretto ai domiciliari proprio in seguito alla denuncia della donna, dopo l'ennesima aggressione che l'aveva costretta alle cure mediche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

