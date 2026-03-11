A Catania un uomo ha ucciso la ex compagna con numerose coltellate nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La vittima aveva 50 anni e l’episodio è avvenuto ieri sera. Dopo il fatto, l’uomo è stato arrestato.

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. Bonfiglio era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L’indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Uccide la moglie con un'accetta e si suicida: il femminicidio a Latisana

Leggi anche: Femminicidio a Latisana: uccide la moglie in casa e poi si toglie la vita

Omicidio a Catania: identificata la donna trovata morta in un edificio abbandonato

Tutto quello che riguarda Femminicidio a Catania uccide la ex...

Discussioni sull' argomento Femminicidio a Catania, uccide la ex: arrestato; L’omicidio di Adele Boldijar scuote Catania: donne in piazza contro la violenza e il silenzio. Appello alla mobilitazione; Donna trovata morta a Genova uccisa a coltellate, fermato il figlio con gli abiti sporchi di sangue.

Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno #femminicidio x.com

A scoprire il femminicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale - facebook.com facebook