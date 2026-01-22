Femminicidio a Latisana | uccide la moglie in casa e poi si toglie la vita

A Latisana, nelle ultime ore, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Un uomo di 79 anni ha ucciso la moglie di 78 anni nella loro abitazione e successivamente si è tolto la vita. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle dinamiche e sui motivi alla base di questa tragedia.

Tragedia nella Bassa friulana. Un uomo, classe 1947, ha ucciso la moglie, classe 1948, all’interno della loro abitazione a Latisana e si è poi suicidato. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, sanitari e il pubblico ministero. Indagini in corso Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 79 anni ha ucciso la moglie di 78, all’interno della loro abitazione, togliendosi poi la vita. L’episodio, avvenuto in ambito domestico, presenta i contorni di un omicidio-suicidio riconducibile a un caso di femminicidio. Il fatto è avvenuto in via Casette, al civico 51.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Femminicidio - suicidio a Latisana vicino Udine, 80enne uccide la moglie in casa e poi si toglie la vitaA Latisana, vicino Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie in casa e successivamente si è suicidato.

Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a LatisanaA Latisana, un tragico episodio ha visto coinvolti Luigi Codotto, di 80 anni, e sua moglie Luigia Rossi, di 78.

Uomo uccide la moglie e si suicida: il femminicidio a LatisanaUn uomo, di 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, a Latisana (Udine). Le indagini sono ... leggo.it

Uccide la moglie in casa colpendola alla testa con un'accetta, poi si toglie la vita con un coltello: il femminicidio a LatisanaUn uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. Le vittime sono Luigi Codotto e ... msn.com