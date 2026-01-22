Uccide la moglie con un' accetta e si suicida | il femminicidio a Latisana

Latisana, 22 gennaio 2026 – Un tragico episodio si è verificato questa mattina in città, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni con un’accetta, poi togliendosi la vita. La notizia ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla spirale di violenza domestica. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione al fenomeno del femminicidio.

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e poi si è suicidato. È accaduto giovedì mattina, 22 gennaio 2026, a Latisana (Udine). Le indagini sono condotte dai carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di delineare i contorni del femminicidio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe conficcato un'accetta in testa alla donna e poi si è tolto la vita con un coltello. L’abitazione, scrive "Il Gazzettino", è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ . 🔗 Leggi su Leggo.it

