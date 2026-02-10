Il 2025 passerà alla storia come l’anno dei record per afflussi e instabilità sui mercati dei metalli preziosi. Investitori da tutto il mondo hanno riversato più soldi nel settore, ma allo stesso tempo i prezzi di oro e argento sono diventati molto più volatili. La confusione regna sovrana tra chi cerca di capire quale sarà il prossimo passo di questi mercati in continuo movimento.

Il 2025 è stato l’anno che ha ridisegnato le mappe mentali degli investitori nel campo dei metalli preziosi. Oro e argento non sono semplicemente saliti, ma hanno messo in scena una vera e propria corsa parabolica. A fine dicembre 2025 l’oro risultava in rialzo di oltre il 70% e l’argento addirittura del 140% rispetto all’inizio dell’anno, un movimento che molti analisti hanno definito “storico” per via del prezzo record raggiungi dai due metalli. È in questo contesto che i ribassi di fine gennaio 2026 (quando oro e argento hanno perso in una sola seduta rispettivamente il 10% e il 30% del loro valore, per poi ritracciare) vanno compresi non come una sorpresa, ma come un tratto fisiologico di un movimento che era diventato troppo ripido. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Record di afflussi, record di instabilità: ecco cosa succede a oro e argento

Approfondimenti su Oro Argento

Le borse europee continuano a registrare perdite, influenzate dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai dazi sulla Groenlandia.

Nel primo scorcio del 2026, i mercati finanziari mostrano un crescente interesse per i metalli come oro, argento e litio.

Ultime notizie su Oro Argento

