Fascisti rieducati con offerte benefiche e volontariato | la scelta dei militanti di Avanguardia Torino per chiudere subito il processo

Militanti di Avanguardia Torino hanno scelto di affrontare il processo attraverso lavori socialmente utili e iniziative benefiche rivolte alle comunità ebraiche e al proprietario dei locali che ospitavano il circolo di estrema destra Edoras. La strategia mira a concludere rapidamente la vicenda giudiziaria. Questa scelta si traduce in attività di volontariato e interventi a favore di gruppi e istituzioni locali.

Lavori socialmente utili e offerte benefiche alle comunità ebraiche e al proprietario dei locali che ospitavano il circolo di estrema destra Edoras. Così oggi, 11 marzo, al tribunale di Torino, Carlo Vignale (figlio dell'assessore regionale Gian Luca) e altri undici militanti del gruppo nero.