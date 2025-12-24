Raffica di iniziative benefiche Raccolti fondi per il volontariato

Nel mese di dicembre, la città ha ospitato numerose iniziative benefiche volte a sostenere il volontariato. Tra gli eventi più significativi, la “Pedalata dei Babbi Natale” ha coinvolto 150 partecipanti a favore di Abio, l’associazione per il bambino in ospedale. Questi momenti di solidarietà hanno contribuito a raccogliere fondi utili a supportare le attività di assistenza e assistenza sociale, rafforzando il senso di comunità e collaborazione.

Asta del tartufo lucano per solidarietà, raccolti 22mila euro - Oltre 22mila euro da devolvere in solidarietà per iniziative benefiche sono stati raccolti all'asta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata che si è svolta questa mattina a Matera, nella ... ansa.it

Nonostante l'impegno dell'amministrazione Comunale e la Municipalità per rendere più bello il territorio ed organizzare iniziative Natalizie per i cittadini, le note stonate non mancano. C'è stato un vile gesto di ignoti che hanno vandalizzato la struttura di Bab - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.