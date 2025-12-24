Raffica di iniziative benefiche Raccolti fondi per il volontariato
Nel mese di dicembre, la città ha ospitato numerose iniziative benefiche volte a sostenere il volontariato. Tra gli eventi più significativi, la “Pedalata dei Babbi Natale” ha coinvolto 150 partecipanti a favore di Abio, l’associazione per il bambino in ospedale. Questi momenti di solidarietà hanno contribuito a raccogliere fondi utili a supportare le attività di assistenza e assistenza sociale, rafforzando il senso di comunità e collaborazione.
Il mese di dicembre in città è stato caratterizzato da iniziative solidali diffuse e partecipate. A chiudere – o quasi – il calendario degli eventi benefici è stata, domenica, la "Pedalata dei Babbi Natale", iniziativa a favore di Abio (Associazione per il bambino in ospedale) cui, domenica scorsa, hanno partecipato 150 persone contribuendo a raccogliere 3.245 euro. Pochi giorni prima, al Teatro alle Vigne, si era tenuta la serata "Fisa in Paradise – Christmas edition", evento musicale, che ha ospitato sul palco i maestri fisarmonicisti Atos Bassissi, Massimo Tagliata e Daniele Donadelli e ha permesso di raccogliere 9.
