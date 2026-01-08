La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per 17 militanti di Avanguardia Torino, gruppo di estrema destra. La decisione segue le indagini sulle attività del gruppo, che sono state ritenute rilevanti nell’ambito di un procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle attività giudiziarie relative a movimenti di estrema destra nella regione.

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone ritenute appartenenti al gruppo di estrema destra Avanguardia Torino. Le accuse contestate vanno dall’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa all’ apologia del fascismo, in base alla legge Scelba. Il procedimento riguarda le attività che si svolgevano all’interno del c ircolo Edoras, nel capoluogo piemontese, già posto sotto sequestro lo scorso 7 luglio. L’udienza preliminare è in programma alla fine di gennaio. Uno dei capi di imputazione fa riferimento a una serata musicale aperta al pubblico, organizzata il 30 novembre 2024, durante la quale – secondo i pubblici ministeri – sarebbero stati “esaltati principi, metodi e fatti del fascismo” e le sue “finalità antidemocratiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Apologia del fascismo”, Avanguardia Torino verso il processo: chiesto il processo per 17 militanti

Leggi anche: Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino

Leggi anche: “Corruzione e depistaggi nel naufragio dell’Olympia”: chiesto il processo per 17 persone. C’è anche l’ad di Grimaldi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino - Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e apologia del fascismo (legge Scelba): sono queste alcune accuse mosse dalla procura di Torino a 17 persone per le quali è stato ... ansa.it