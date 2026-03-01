La Carrarese affronta una trasferta importante contro il Mantova, con Schiavi che rappresenta un elemento chiave per la squadra. La partita si inserisce in un periodo di gare ravvicinate, con impegni contro il Mantova oggi, il Catanzaro mercoledì e il Palermo domenica. In otto giorni, la squadra disputa quasi un quarto delle partite rimanenti del campionato.

Mantova oggi, Catanzaro mercoledì e Palermo domenica. In 8 giorni la Carrarese si gioca un quarto delle partite che le restano da qui alla fine del campionato. Si parte con una trasferta delicata in casa di una diretta contendente e si prosegurà con due gare consecutive allo stadio dei Marmi. Gli azzurri hanno la necessità di uscire da questo mini ciclo di ferro con un gruzzoletto di punti che possa evitar loro di venir risucchiati in una zona retrocessione che si sta avvicinando sempre di più, complici le tre battute d’arresto consecutive. Per il match odierno mister Calabro ritrova il fondamentale Schiavi, senza il quale quest’anno la Carrarese non ha mai vinto una partita, che si riprenderà il suo posto in cabina di regia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Trasferta molto delicata per la Carrarese. Schiavi è l'arma in più contro il Mantova

Carrarese Nicolas Schiavi è tornato ad allenarsi. Il metronomo argentino in campo a MantovaNicolas Schiavi è tornato ad allenarsi con la squadra e lo spettro di recarsi domenica a Mantova senza il metronomo del centrocampo sembra essere...

La Pianese si fa valere davanti alla Juve Netx Gen. Trasferta delicata e un pareggio molto positivoJUVENTUS NG 0 PIANESE 0 JUVENTUS NG (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio (17’st Puczka), Faticanti, Mazur (31’st Owusu),...

