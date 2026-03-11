Fantini trionfa | 5 volte Miglior Produttore al Mundus Vini

Il gruppo Fantini si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior produttore italiano 2026 al concorso internazionale Mundus Vini. La vittoria è arrivata a Ortona, dove l’azienda ha ottenuto il premio per cinque volte come Miglior Produttore. L’annuncio è stato comunicato recentemente, confermando la posizione di rilievo nel settore vinicolo italiano.

La notizia arriva calda da Ortona, dove il gruppo Fantini ha appena strappato il titolo di Miglior produttore italiano 2026 dal concorso internazionale Mundus Vini. Questo riconoscimento, ottenuto dopo una degustazione alla cieca condotta da una giuria internazionale, conferma la leadership dell'azienda fondata nel 1994 da Valentino Sciotti nel panorama vinicolo meridionale. Con una quindicina di medaglie d'oro e due premi speciali per i vini Montepulciano d'Abruzzo e Verdejo, il successo non è un caso isolato ma l'apice di una strategia di qualità costante. L'evento si colloca in un contesto territoriale complesso, dove la viticoltura rappresenta uno dei pochi pilastri economici ancora vitali per le zone interne dell'Abruzzo.