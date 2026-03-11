Mundus vini | il trionfo di Fantini nominato Miglior produttore italiano 2026

Il gruppo Fantini è stato riconosciuto come il miglior produttore di vino in Italia nel 2026 dal premio Mundus Vini, noto anche come Grand International Wine Award. La decisione è stata presa dopo che migliaia di vini sono stati degustati alla cieca da una giuria composta da esperti internazionali. Il riconoscimento si basa sulla valutazione delle qualità organolettiche delle bottiglie in gara.

Fantini è stato insignito di un nuovo ambito titolo: il gruppo è il miglior produttore di vino in Italia per Mundus vini, ossia il "Grand international wine award", in cui migliaia di vini vengono degustati alla cieca da una giuria internazionale. Un successo che ritorna: Fantini, infatti, in.