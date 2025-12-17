Birraio dell' anno | a Firenze l' evento che premia il miglior produttore di birra italiano
Dal 17 al 18 gennaio 2026, Firenze ospiterà l'evento
A Firenze dal 17 al 18 gennaio 2026 torna il festival organizzato dal network Fermento Birra che da 17 anni premia il miglior produttore italiano di birra. Al Teatro Cartiere Carrara andrà in scena lo “spettacolo” della birra artigianale italiana con una super selezione di birrifici individuati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Il Birraio dell'anno 2021 a Firenze
Birraio dell’Anno: dal 17 al 18 gennaio a Firenze si brinda alle eccellenze italiane. Due marchigiani in gara - Firenze si prepara ad accogliere la 17ª edizione del premio Birraio dell’Anno, il festival organizzato dal network ... msn.com
Chi sarà il birraio dell'anno? Via alla festa - All'ObiHall la tre giorni dedicata alla birra; ecco tutti i nomi dei candidati al premio. lanazione.it
Ci sono nomi che, a Birraio dell’Anno, risuonano come un mantra. Marco Valeriani di Alder è uno di questi. Tre titoli già in bacheca, una presenza fissa sul podio. Dalla Brianza scenderà con una proposta ampia e trasversale: tante esplosive IPA, con una novit - facebook.com facebook
beverfood.com/birraio-dellan… Birraio dell’Anno: dal 17 al 18 gennaio a Firenze si brinda alle eccellenze italiane #BirraArtigianale #BirraioDellAnno #CraftBeer #FermentoBirra #PremiERiconoscimentiBirra x.com
