Birraio dell' anno | a Firenze l' evento che premia il miglior produttore di birra italiano

A Firenze dal 17 al 18 gennaio 2026 torna il festival organizzato dal network Fermento Birra che da 17 anni premia il miglior produttore italiano di birra. Al Teatro Cartiere Carrara andrà in scena lo “spettacolo” della birra artigianale italiana con una super selezione di birrifici individuati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

