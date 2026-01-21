Fantacampionato le classifiche dopo la 21ª giornata | Laura Ferrara in testa alla generale

Ecco le classifiche aggiornate dopo la 21ª giornata del Fantacampionato. In questa pagina troverai la graduatoria generale, quella di giornata e la classifica dei lettori del quotidiano. Restate informati sui risultati e sulle posizioni dei partecipanti, con dati precisi e aggiornati per seguire con attenzione l’andamento della competizione.

Con il successo del Como per 3-0 a Roma contro la Lazio si è chiusa anche la 21ª giornata di Serie A. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Lorenzo Lovisari (95); 2) Veruska Caporali (94,5); 3) Maurizio Severino (94,5); 4) Fabio Keith Bottoni (94); 5) Stefano Margarito (94); 6) Terenzio Annibale (93,5); 7) Angelo Mazzola (93); 8) Paolo Triboldi (93); 9) Edoardo Papale (93); 10) Marco Bonomo (93); 11) Matteo Rigamonti (92,5); 12) Giovambattista Pillosu (92,5); 13) Luca Piasotti (92,5); 14) Simone Alvaro (92,5); 15) Mario Ligios (92,5); 16) Enrico Marchesani (92,5); 17) Salvatore Martelli (92,5); 18) Matteo De Bosio (92,5); 19) Salvatore Di Dio (92,5); 20) Mattia Bosi (92).

