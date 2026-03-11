fano jazz by the sea 2026 un grande show di big

Fano Jazz by the Sea 2026 si terrà dal 18 al 25 luglio sulla main stage della Rocca Malatestiana. L’evento prevede un grande spettacolo con artisti di rilievo del panorama jazz internazionale. La manifestazione coinvolge vari generi musicali e vede la partecipazione di musicisti provenienti da diversi paesi. La kermesse si svolge nel centro storico, attirando appassionati e visitatori da tutta Italia.

Prime anticipazioni per la prossima edizione di Fano jazz by the sea (dal 18 al 25 luglio) sul main stage della Rocca Malatestiana. Si parte sabato 18 luglio con un’anteprima d’eccezione: Fatoumata Diawara, tra le voci più potenti e carismatiche della musica africana contemporanea. Originaria del Mali, artista capace di unire tradizione e modernità, la Diawara racconta l’Africa nelle sue ferite e nelle sue rinascite. "Cantautrice magnetica e performer travolgente, trasforma ogni concerto in un’esperienza collettiva intensa e partecipativa". A Fano presenterà il suo nuovissimo album Massa, preceduto nei giorni scorsi dall’uscita online del singolo Djanne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Com’è verde Fano Jazz By the SeaDa qualche tempo anche i festival musicali si sono avviati sulla strada della ecosostenibilità. E su questo terreno Fano Jazz By The Sea è diventata un esempio virtuoso a livello nazionale e non solo. ilrestodelcarlino.it

L’eco dell’Africa nel jazz. Presentati i protagonisti della 34esima edizione del festival che si terrà a Fano dal 18 al 25 luglioSarà Fatoumata Diawara, tra le voci più potenti e carismatiche della musica africana contemporanea, ad inaugurare Fano Jazz By The Sea, XXXIV edizione, nella speciale anteprima di sabato 18 luglio ... corriereadriatico.it

