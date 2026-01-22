Unla Big Band Jazz Lab

L’UNLA Big Band, Jazz Lab, diretta da Gianni Oddi, è un progetto nato all’interno dell’Accademia di Musica UNLA Roma Nord. La band propone un concerto dedicato al jazz orchestrale, offrendo un’occasione per apprezzare la qualità e la varietà delle interpretazioni musicali. La serata rappresenta un momento di confronto e crescita artistica, ideale per gli appassionati di jazz e musica dal vivo.

UNLA Big Band, Jazz Lab diretta da Gianni Oddi, nata come laboratorio dell'Accademia di Musica UNLA Roma Nord, propone una serata imperdibile all'insegna del grande jazz orchestrale. Un ensemble che unisce musicisti di diverse generazioni e provenienze artistiche, con l'obiettivo di diffondere il linguaggio e l'energia del jazz afroamericano, attraverso arrangiamenti ispirati alle storiche orchestre del jazz.Una serata piena di swing, interplay e sonorità travolgenti, diretta dal maestro Gianni Oddi.I componenti del gruppo sono:VOCI: Milena Cordeschi, Daniela D'Angelo, Luisa Merluzzi, Azzurra ValentiSAX: Mattia Abbale, Sonia Marotta,Maria Grazia Lanzafame, Tito Voltaggio, Adriano PivaTROMBE: Giuseppe Moscatelli, Mahmoud, Gianni Falconi, Claudio Picchia.

