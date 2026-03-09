13° Festival Fanny Mendelssohn | 15 concerti in ville

La tredicesima edizione del Festival Musicale Fanny Mendelssohn è stata ufficialmente presentata lunedì 9 marzo 2026 nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti a Pisa. La rassegna si svolgerà dal 27 marzo al 21 maggio, offrendo quindici appuntamenti musicali in luoghi storici della provincia pisana. L'iniziativa mira a collegare le località di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Vicopisano e Pontedera attraverso l'emozione della musica classica. L'evento non è solo una serie di concerti, ma un progetto territoriale che trasforma musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi in palcoscenici d'eccezione. Ogni tappa sarà arricchita da visite guidate, percorsi culturali e momenti conviviali con degustazioni, creando un'esperienza completa che fonde arte, storia e territorio.