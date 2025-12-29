Capodanno con i rubinetti a secco | ecco dove e quando mancherà l' acqua

29 dic 2025

Durante il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, in provincia di Chieti, sono previste interruzioni programmate dell'acqua per motivi di razionamento. Questi interventi, limitati a specifiche zone e periodi, sono necessari per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche. Si consiglia di verificare le date e le aree interessate per pianificare eventuali periodi di carenza.

Il passaggio del vecchio al nuovo anno resta caratterizzato, in provincia di Chieti, dalle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica.Come comunicato dalla Sasi spa, al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

