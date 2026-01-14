Bersani contro Sallusti su La7 | La sinistra sta con gli ayatollah? Ma roba da matti Scintille sulla riforma della giustizia

A Dimartedì su La7, Pier Luigi Bersani e Alessandro Sallusti hanno affrontato il tema della riforma della giustizia Nordio e le recenti polemiche sulla posizione della sinistra rispetto alle vicende iraniane. La discussione ha evidenziato divergenze di vedute tra i due esponenti, riflettendo le tensioni politiche attuali e i diversi punti di vista sulla solidarietà e l’impegno della sinistra in questioni internazionali.

Scintille a Dimartedì (La7) tra Pier Luigi Bersani e Alessandro Sallusti sulla riforma Nordio e sulle accuse rivolte dalla destra su una presunta mancata solidarietà della sinistra alla causa del popolo iraniano. L’ex direttore del Giornale e di Libero difende strenuamente la riforma della giustizia, ritenendo giusta l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati. Bersani oppone dati inoppugnabili, ribadendo quanto affermato da Marco Travaglio a Otto e mezzo: “In questa consigliatura del Csm abbiamo avuto 190 procedure disciplinari, con 80 condanne. La condanna più leggera, cioè l’ammonimento, è stata solo per quattro magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani contro Sallusti su La7: “La sinistra sta con gli ayatollah? Ma roba da matti”. Scintille sulla riforma della giustizia Leggi anche: Giustizia, il sondaggio che gela la sinistra: cosa pensano gli italiani sulla riforma Leggi anche: Renzi si astiene sulla riforma della giustizia e striglia la sinistra: "L'alternativa non si fa con l'Anm" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sallusti: “La riforma della giustizia è nell’interesse dei cittadini, a prescindere dai magistrati”; dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 13/1/2026. Sallusti: “La riforma della giustizia è nell’interesse dei cittadini, a prescindere dai magistrati” - Alessandro Sallusti, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, discute, insieme a Pierluigi Bersani e Chiara Becchimanzi, della riforma della giustizia. la7.it

