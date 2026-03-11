Un politico ha commentato una proposta di legge volta a limitare le sottrazioni di minori principalmente in casi estremi, affermando di parlare come padre. Ha riferito che le situazioni come quella della famiglia nel bosco potrebbero verificarsi in qualsiasi famiglia, sottolineando la sua preoccupazione per le implicazioni di queste dinamiche. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul caso specifico.

“Parlo da papà. Se questi sono i presupposti, ciò che succede con la famiglia del bosco può accadere a qualsiasi famiglia. Il mio obiettivo è riunire questa famiglia. Oggi verrà presentata una proposta di legge della maggioranza per limitare solo ai casi più estremi la sottrazione di minori. Altrimenti portare via i bambini sarà una scelta che dovrà passare da un parere preventivo di esperti indipendenti. Inoltre oggi in Senato c’è in discussione il disegno di legge sulla tutela dei minori in affidamento. Ci sono circa 30mila minori in comunità, 17mila minori in affido presso famiglie, e 345mila minori seguiti dal servizio sociale. Vogliamo mettere ordine in quella che è una giungla, in cui mi viene il dubbio anche economicamente se non ideologicamente, qualcuno abbia interesse a continuare a rimanere nel buio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Salvini: “Proposta di legge per limitare sottrazioni di minori a casi estremi”

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Salvini e Roccella all’attacco dei magistrati che confermano l’allontanamento dei tre minoriFamiglia del bosco, Salvini e Roccella attaccano i giudici della Corte d'appello.

Famiglia nel bosco, il papà non potrà pranzare nella casa famiglia: Salvini grida alla ‘violenza di Stato’Nathan, il papà della famiglia nel bosco, non potrà trascorrere il pranzo di Natale insieme ai suoi tre figli e a sua moglie.

Tutto quello che riguarda Famiglia nel bosco Salvini Proposta di...

Temi più discussi: L'ossessione di Meloni e Salvini per la famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, l'appello del papà Nathan Trevallion: Voglio i bimbi a casa, basta proteste; Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del ministero; Famiglia smembrata, nuovo trauma: la vicenda dei bambini del bosco e il ruolo della magistratura.

L'ossessione di Meloni e Salvini per la famiglia nel boscoLega e Fratelli d'Italia conducono una guerra culturale su una vicenda locale che nel giro di pochi mesi ha assunto i contorni di un caso politico nazionale ... today.it

Salvini si espone sulla famiglia nel bosco e promette un intervento diretto per ricomporlaSalvini annuncia visita alla famiglia nel bosco per tre bambini allontanati Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato sui social che, entro questa s ... assodigitale.it

Parte oggi in Commissione Affari Sociali l’esame della proposta di legge, a mia prima firma, per istituire un registro nazionale degli orfani di femminicidio. Un passo importante per dare finalmente un quadro chiaro e aggiornato di una realtà spesso invisibile, - facebook.com facebook

Tina Anselmi, che oggi è raffigurata sulle tessere del Pd, era favorevole alla separazione delle carriere. Nel 1974 fu cofirmataria di una proposta di legge che prevedeva proprio la distinzione tra la carriera dei giudici e quella dei pubblici ministeri, per rafforzar x.com