Potevano perdersi la ghiotta opportunità di cavalcare la polemica, continuando ad attaccare la Magistratura? Neanche per sogno. E infatti ieri i ministri Matteo Salvini ed Eugenia Roccella, seguiti da mezzo governo, non hanno tentennato un secondo prima di andare contro la Corte d’Appello dell’Aquila, “rea” di aver rigettato il reclamo dei legali dei genitori della “ Famiglia del bosco ” contro l’ordinanza del tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Famiglia nel bosco, Salvini e Roccella all’attacco dei magistrati che confermano l’allontanamento dei tre minori

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i magistrati dei minori: “A rischio i diritti, no a strumentalizzazioni”

Leggi anche: Bimbi nel bosco, al Csm chiesta una pratica a tutela dei magistrati. E puntuale arriva l’attacco di Salvini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rigettato ricorso famiglia bambini nel bosco. Salvini e Roccella ai giudici: “Vergogna. Cambieremo questo sistema nell'interesse dei minori; Mosca sta isolando Odessa: distrutti ponti per Moldavia e Romania. Putin ha promesso a Kiev di chiudere l'accesso al mare.

I bambini della famiglia nel bosco restano in comunità, gli attacchi di Salvini e Roccella ai giudici: “Vergogna” - Il vicepremier e la ministra contro la decisione dei giudici di rigettare il ricorso dei genitori Matteo Salvini ed Eugenia Roccella attaccano i giudici dopo la decisione della Corte d’Appello dell’Aq ... tpi.it