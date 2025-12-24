La notizia del Natale lontano dall'affetto del papà, ha convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad esprimersi nuovamente a favore di questi bambini: "Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, il papà non potrà pranzare nella casa famiglia: Salvini grida alla ‘violenza di Stato’

