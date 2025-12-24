Famiglia nel bosco il papà non potrà pranzare nella casa famiglia | Salvini grida alla ‘violenza di Stato’
La notizia del Natale lontano dall'affetto del papà, ha convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad esprimersi nuovamente a favore di questi bambini: "Separare una famiglia anche nel giorno di Natale, una violenza di Stato senza senso e senza precedenti. Non avremo pace e non ci fermeremo finché questi bimbi non torneranno fra le braccia amorevoli di mamma e papà". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d'Appello rigetta ricorso, bambini restano nella casa famiglia, Salvini: "Vergogna, i figli non sono dello Stato"
Leggi anche: Papà Nathan solo 2 ore e mezza con i figli e Catherine, il Natale ‘in deroga’ della famiglia nel bosco. Salvini: “Violenza di Stato”
Famiglia nel bosco, la decisione ufficiale dei giudici: i bambini restano in casa famiglia per Natale - Famiglia nel bosco, bambini al centro: i giudici decidono sul Natale e sulla tutela dei minori. notizie.it
È stato ordinato un esame psicologico sui genitori della “famiglia nel bosco” - Questo potrebbe allungare i tempi per un eventuale ricongiungimento con i figli, che ora sono ospitati in una casa famiglia ... ilpost.it
Famiglia nel bosco, il papà dopo il no del tribunale: «Andiamo avanti». Il pianto della mamma: non si esclude il ritorno in Australia - Trascorreranno il Natale nella casa famiglia dove saranno dati ai bambini i regali: bambole di pezza perché la «plastica è vietata» ... roma.corriere.it
Famiglia nel bosco, tutti gli aggiornamenti - Vita in diretta 04/12/2025
Famiglia nel bosco, Salvini: separarli a Natale è violenza di Stato x.com
Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.