Famiglia nel bosco le assistenti sociali | La madre è ancora ostile ha rimproverato l’educatrice

La famiglia nel bosco di Vasto continua a creare tensioni. La madre, Catherine Birmingham Trevallion, mostra ancora ostilità e ha rimproverato l’educatrice. Da mesi, la donna vive in conflitto con gli assistenti sociali e l’équipe della casa famiglia che si prende cura dei suoi tre figli. La situazione resta delicata e ancora tutta da chiarire.

Resta delicato il caso della famiglia nel bosco a Vasto. Catherine Birmingham Trevallion, madre dei tre bambini ospitati in una casa famiglia, vive da mesi in forte tensione con gli operatori della struttura. È quanto emerge dalla relazione delle assistenti sociali della comunità che la ospita. Si trova tuttora sotto grande pressione. Separata dal marito e dai figli da oltre tre mesi, manifesta spesso insofferenza verso chi cerca di seguirla. Secondo la relazione, riferisce Il Corriere, «nonostante i continui tentativi di dialogo, la madre reagisce con ostilità, squalifica le iniziative educative e deride i nostri tentativi di trovare un punto di incontro».

