L’assessora Manetti | La proposta di legge Brambilla mette a rischio il Palio di Siena

L’assessora Manetti ha dichiarato che la proposta di legge 48, recentemente presentata alla Camera dall’onorevole Michela, potrebbe mettere a rischio il Palio di Siena. La legge riguarda specifici aspetti della gestione degli eventi storici e tradizionali. La discussione sulla proposta è attualmente in corso e coinvolge diversi attori locali e istituzionali. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori.

La responsabile della cultura della giunta Giani: "Non si possono assumere decisioni che riguardano il patrimonio storico e culturale dei territori senza ascoltare chi lo vive" È quanto dichiara l'assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti "Manifestazioni come il Palio – prosegue Manetti – rappresentano l'identità collettiva di territori come Siena e sono il frutto di tradizioni secolari custodite con responsabilità e rispetto. Proprio grazie al Palio, negli anni, sono stati sviluppati protocolli di tutela dei cavalli estremamente rigorosi, con controlli sanitari costanti, verifiche preventive e una attenzione continua per garantire la sicurezza e il benessere degli animali".