Famiglia nel bosco il padre Nathan | I miei figli restano a Vasto basta con i presidi e le proteste

Nathan Trevallion, padre della famiglia nel bosco con tre figli, ha dichiarato che i bambini resteranno a Vasto. Ha affermato che non ci saranno più presidi né proteste e ha sottolineato questa decisione pubblicamente. La famiglia aveva vissuto in un'area boschiva, ma ora si concentra sul rimanere nella città abruzzese, secondo quanto riferito da Trevallion.

Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco, che vivevano nei dintorni di Chieti in Abruzzo e che, a seguito dell’emissione di un provvedimento del tribunale per i minorenni abruzzese sono stati affidati a una casa famiglia, a LaPresse ha voluto lanciare un appello: “Non voglio che i nostri figli vadano via da Vasto, finché i bambini non ci verranno riaffidati preferisco che restino qui. Chiedo a tutti di cessare ogni presidio e ogni forma di protesta “. Garante dell’infanzia: “Nessun rischio adozione bimbi”. “In relazione alle notizie circolate sulla vicenda dei minori appartenenti alla cosiddetta ‘Famiglia nel bosco’, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, il padre Nathan: “I miei figli restano a Vasto, basta con i presidi e le proteste” Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, il padre Nathan media dopo l'allontanamento di Catherine dai bambini: "Basta proteste" ?Famiglia nel bosco, papà Nathan: «I miei figli sono tristi, litigano tra di loro. Non capiscono perché restano lì da soli»Dopo settimane di silenzio e di dibattito mediatico sulla scelta di vita "off-grid" della famiglia del bosco di Palmoli, Nathan Trevallion, il padre... Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco il padre Nathan I... Temi più discussi: Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, ormai è scontro totale tra il governo e i giudici; Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini. Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il padre: 'Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste' ... tg24.sky.it