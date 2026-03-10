Famiglia nel bosco il padre Nathan media dopo l' allontanamento di Catherine dai bambini | Basta proteste

Il padre di una famiglia che vive nel bosco ha chiesto di interrompere le proteste e i presidi organizzati contro la sua famiglia. Dopo il recente allontanamento di Catherine dai figli, Nathan Trevallion ha dichiarato di voler evitare ulteriori contestazioni pubbliche. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni attivisti e cittadini, mentre la famiglia si mantiene nel silenzio.

Niente presidi e proteste. Questo l'appello di Nathan Trevallion, papà della famiglia nel bosco dopo aver lasciato la casa famiglia dove si trovano i figli. "Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui", le sue parole riportate dall'ANSA. Poi la richiesta: "Ringrazio tutti per la solidarietà. Chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private". NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO .