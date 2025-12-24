Famiglia nel bosco perché Roberta Bruzzone difende i giudici | Bravi genitori ma così i diritti dei bambini non sono rispettati
« Catherine Birmingham è la più rigida sotto l’aspetto dell’approccio, quella che sta dando più filo da torcere agli avvocati». Così la criminologa Roberta Bruzzone descrive la madre della cosiddetta famiglia nel bosco, i cui genitori sono stati privati della responsabilità genitoriale in via temporanea. In un video della sua nuova rubrica YouTube Oltre i fatti, la criminologa pone l’attenzione proprio sul ruolo di Catherine, ritenuta l’elemento più ostico del nucleo familiare nell’interlocuzione con professionisti e istituzioni. Rigidità che avrebbe pesato anche sul percorso giudiziario della coppia. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori»
Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini non tornano a casa. I giudici: verificare lo stato psichico dei genitori
Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone bacchetta la madre: "La più problematica, dà filo da torcere ad avvocati" - La criminologa Roberta Bruzzone ha ricapitolato la vicenda della famiglia nel bosco, cui il Tribunale dei minori ha tolto la potestà genitoriale ... virgilio.it
Famiglia nel bosco, Bruzzone: “L’amore non basta. Genitori con personalità rigide fanno scelte inadeguate pur motivate dall’affetto per i figli” - La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila sul caso della famiglia nel bosco durante una puntata di Oltre i Fatti, il suo canale YouTube. orizzontescuola.it
Famiglia nel bosco, Bruzzone spiega il motivo della perizia sui genitori: "Il problema non è il Natale" - Bruzzone, infine, ha parlato anche del Natale che la famiglia passerà insieme solo due ore – tra l’altro senza la possibilità di pranzare – sottolineando che comunque dal giorno dopo la situazione ... virgilio.it
Famiglia nel bosco, Salvini: separarli a Natale è violenza di Stato x.com
Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.