Famiglia nel bosco perché Roberta Bruzzone difende i giudici | Bravi genitori ma così i diritti dei bambini non sono rispettati

Famiglia nel bosco, Bruzzone: “L’amore non basta. Genitori con personalità rigide fanno scelte inadeguate pur motivate dall’affetto per i figli” - La psicologa e criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila sul caso della famiglia nel bosco durante una puntata di Oltre i Fatti, il suo canale YouTube. orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, Bruzzone spiega il motivo della perizia sui genitori: "Il problema non è il Natale" - Bruzzone, infine, ha parlato anche del Natale che la famiglia passerà insieme solo due ore – tra l’altro senza la possibilità di pranzare – sottolineando che comunque dal giorno dopo la situazione ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, Salvini: separarli a Natale è violenza di Stato x.com

Tg2. . La famiglia che ha deciso di vivere nel bosco in #Abruzzo. I bimbi rimarranno nella casa protetta e per #Natale il papà potrà stare con loro. Intanto il tribunale dei minori ha chiesto ulteriori perizie - facebook.com facebook

