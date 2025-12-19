I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità Salvini ai giudici | Vergogna non appartengono allo Stato

La vicenda dei bambini della famiglia nel bosco di Chieti prosegue tra tensioni e confronti istituzionali. La Corte d’appello ha confermato l’affidamento dei minori alla casa protetta, respingendo il ricorso dei genitori. Salvini si è espresso duramente, criticando la decisione e sottolineando che i bambini non appartengono allo Stato. Una questione complessa che riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e i limiti dell’intervento pubblico.

La Corte d'appello ha rigettato il ricorso della famiglia nel bosco in provincia di Chieti: i tre bambini restano dunque nella casa protetta alla quale sono stati affidati. Salvini attacca i giudici: "Vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bimbi tolti alla famiglia nel bosco, Salvini contro i giudici: “Da genitore mi vergogno dello Stato” Leggi anche: Bimbi tolti alla famiglia nel bosco, Salvini contro i giudici: “Da genitore mi vergogno dello Stato” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Famiglia nel bosco, l'avvocata: I genitori pronti a rivedere alcune posizioni; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; La tutrice dei figli nel bosco: “I fratellini annusano i vestiti puliti e hanno il terrore di doccia e sapone. Chiedono di stare al caldo”. Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorso - I figli di Nathan e Catherine non potranno tornare nel casolare: resteranno nella struttura dove si trova anche la madre che può vederli in alcuni momenti della giornata ... quotidiano.net

Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto - La Corte di Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine ... msn.com

Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello rigetta il ricorso: i bambini restano in comunità - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia di Palmoli (in provincia di Chieti), che fino ai primi di novembre ... lapresse.it

La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, i bimbi resteranno nella casa famiglia - facebook.com facebook

Emergono i dettagli della relazione dell’assistente sociale sull'inserimento dei bimbi in una casa famiglia x.com

