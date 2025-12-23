Disposta un' indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini della “famiglia nel bosco” dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Come racconta l'Ansa, è quanto emerge dall'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila, con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Famiglia del bosco: rigettato il ricorso. I bimbi restano nella struttura di Vasto

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Tribunale minori si riserva di decidere: per ora bimbi restano in casa famiglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

disposta indagine psico diagnosticaDisposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco, i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto - L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli, che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia: è quanto disposto dal tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it

disposta indagine psico diagnosticaNessun rientro per Natale, i "bimbi del bosco" restano in casa famiglia - È quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con cui è stata disposta una indagine psico- ticinonews.ch

disposta indagine psico diagnosticaFamiglia nel bosco: disposta una perizia "psicodiagnostica" sui genitori. I bimbi restano nella struttura protetta - Venerdì scorso la Corte d'Appello aveva respinto il ricorso di di Nathan e Catherine. today.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.