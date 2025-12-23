Disposta un' indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco i bimbi restano nella casa famiglia di Vasto
I bambini della “famiglia nel bosco” dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Come racconta l'Ansa, è quanto emerge dall'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila, con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
