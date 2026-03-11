Famiglia nel bosco Crepet spiazza Berlinguer | I bambini non sono proprietà dei genitori

Il tribunale per i minorenni de L'Aquila ha deciso di allontanare una madre dalla casa famiglia dove si trovano i suoi figli e di separarli. La vicenda riguarda la cosiddetta famiglia del bosco, una situazione giudiziaria complessa che coinvolge la tutela dei minori. Questa decisione ha attirato l'attenzione di diversi commentatori, tra cui il pedagogista e scrittore.

È una vicenda complessa quella della cosiddetta famiglia del bosco. Il tribunale per i minorenni de L'Aquila ha disposto l'allontanamento della madre dalla casa famiglia dove sono attualmente i figli ma anche la separazione di questi. Gli avvocati dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, hanno presentato un ricorso per l'allontanamento della madre dai figli e il loro trasferimento in un'altra struttura. "Mi sto battendo per tenere il nucleo familiare unito. A mio avviso ci sono stati una serie di errori, in buona fede, ma adesso c'è la difficoltà delle istituzioni di tornare indietro. Esiste un tempo che precede la sottrazione dei minori dal nucleo familiare, un tempo prezioso che credo non sia stato utilizzato bene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Famiglia nel bosco, Novara: "I figli non sono proprietà dei genitori. L'idea della libertà assoluta è preistorica e va respinta. Le istituzioni devono tutelare i diritti dei minori"Il pedagogista Daniele Novara ha analizzato la decisione del Tribunale dell'Aquila di allontanare tre bambini dalla famiglia che viveva in modo...

Famiglia nel bosco, Salvini: «Vergogna per i giudici, i bambini non sono proprietà dello Stato»Respinto il ricorso, i bambini della casa nel bosco di Palmoli restano nella casa protetta.

Famiglia nel bosco, il neuropsichiatra Ammaniti difende i genitori: Molti rom non mandano i figli a scuolaA difendere la famiglia nel bosco è il neuropsichiatra Massimo Ammaniti che critica apertamente la decisione di dividere i genitori dai loro bimbi

Famiglia nel bosco, torna a parlare Nathan Trevallion e invita alla calma: Basta presidi e protesteFamiglia nel bosco: il papà dei bambini, Nathan Trevallion, invita a sostegno responsabile e chiede di evitare presidi davanti alla casa famiglia.

