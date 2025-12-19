Famiglia nel bosco Salvini | Vergogna per i giudici i bambini non sono proprietà dello Stato

La recente decisione della Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato il mantenimento dei bambini nella casa protetta di Palmoli, respingendo il ricorso dei legali. Salvini ha espresso forte indignazione, sottolineando che i bambini non sono proprietà dello Stato e criticando le decisioni dei giudici. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla tutela e i diritti dei minori, mantenendo alta l'attenzione pubblica sul caso.

I bimbi della famiglia nel bosco restano in comunità, Salvini ai giudici: “Vergogna, non appartengono allo Stato” - La Corte d'appello ha rigettato il ricorso della famiglia nel bosco in provincia di Chieti: i tre bambini restano dunque nella casa protetta alla quale ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: respinto il ricorso dei genitori. Salvini: «Vergogna» - Il padre Nathan potrà trascorrere il Natale con loro nella struttura protetta. lanuovasardegna.it

Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: respinto il ricorso dei genitori. Salvini: «Vergogna» - facebook.com facebook

I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.