Famiglia nel bosco Novara | I figli non sono proprietà dei genitori L’idea della libertà assoluta è preistorica e va respinta Le istituzioni devono tutelare i diritti dei minori

Il pedagogista Daniele Novara ha analizzato la decisione del Tribunale dell'Aquila di allontanare tre bambini dalla famiglia che viveva in modo isolato durante un'intervista al programma Calibro 9, su Radio Cusano Campus. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Famiglia che viveva nel bosco, Novara: “I figli non sono proprietà dei genitori e lo Stato deve vigilare sui loro diritti”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, giudice Angrisano choc: "I figli non sono di proprietà dei genitori, questi non hanno diritti sulle loro vite, se ne occupano i tribunali" - VIDEO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura; Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i bimbi restano in comunità; Famiglia nel bosco, i figli non sanno leggere, la maggiore sa scrivere solo il suo nome: il 16 dicembre l’udienza; Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati: la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine.

Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: «Ricongiungimento coi figli in tempi brevissimi» - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati convocati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila per il 4 dicembre. corriere.it

Famiglia nel bosco e figli allontanati, un caso nell'Aretino - Un caso come quello della 'famiglia nel bosco' con bambini allontananti dai genitori anche in Toscana, a Caprese Michelangelo (Arezzo). ansa.it

Famiglia nel bosco, avvocato “Figli non sono dei genitori né dello stato”/ Sindaco “Ricongiungimento…” - A Storie Italiane si torna sul caso della famiglia nel bosco con le nuove dichiarazioni del sindaco di Palmoli e dell'avvocato della famiglia stessa Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, si è ... ilsussidiario.net

Choc sulla famiglia nel bosco, la scoperta che lascia senza parole - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali: tutti gli elementi x.com