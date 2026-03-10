Anziana uccisa MO minori rom scappati dopo sinistro riaffidati a genitori nel campo ma bimbi famiglia nel bosco sottratti per casolare fuori norma

Dopo l'incidente che ha causato la morte di un'anziana di 89 anni, i minori rom coinvolti sono stati affidati ai genitori nel campo. Tuttavia, i bambini della famiglia sono stati successivamente sottratti e portati nel bosco a causa di un casolare considerato fuori norma. Gli stessi minori sono scappati dopo il sinistro e sono stati riaffidati alle famiglie.

I minori coinvolti nell'incidente stradale in cui una 89enne é rimasta uccisa sono stati riportati all'interno del campo rom in cui vivevano caratterizzato da baracche; una decisione paradossale se paragonata alla vicenda della famiglia nel bosco divisa a causa del bagno con conforme alle norme.