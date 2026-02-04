La Asl di Vasto chiede che i bambini della famiglia nel bosco tornino a casa. La richiesta arriva da una relazione di alcuni specialisti della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. La decisione segue le verifiche fatte sul caso, che hanno messo in evidenza l’esigenza di riportare i minori in un ambiente più stabile. Ora si attende una risposta dalla famiglia.

I bambini della famiglia nel bosco devono tornare a casa. A dirlo, stavolta, è una relazione redatta da alcuni specialisti della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. "È indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile" - si legge nel documento - e garantire "la continuità dei legami familiari per superare le manifestazioni di disagio evidenziate nei minori". Il pool di esperti, pur confermando il monitoraggio dei servizi sociali che dal 20 novembre segue i tre bambini nella casa famiglia, chiede che tornino subito a vivere con i genitori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini

