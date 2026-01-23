moneta banche avare sui conti correnti

Le banche italiane continuano a mantenere politiche restrittive sui costi dei conti correnti, limitando spesso i servizi e aumentando le commissioni. In un mercato in attesa di possibili risultati record, questa prudenza si riflette nelle scelte di gestione delle utenze, con un’attenzione particolare alle strategie di profitto e alle esigenze dei clienti.

In attesa dei conti che potrebbero svelare nuovi utili record, le banche italiane si confermano particolarmente avare nei confronti dei correntisti. Una contraddizione evidente, al centro dell'inchiesta di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, che passa al setaccio i tassi di interesse offerti dagli istituti tradizionali: ben lontani dal 2% della Bce e sotto la media europea. Un modello che resiste per inerzia, ma che inizia a scricchiolare sotto la spinta delle banche digitali, pronte a offrire condizioni più generose. Intanto sul fronte del risiko bancario, l'inchiesta sull'asse Mps-Mediobanca rischia di congelare una delle aggregazioni più sensate del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

