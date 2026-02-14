Allarme truffe a Salerno e provincia | ecco i trucchi usati per svuotare i conti correnti

A Salerno e in provincia, le truffe sono aumentate perché i criminali usano messaggi fasulli per ingannare le persone e rubare i soldi dai loro conti. In queste settimane, molte persone hanno ricevuto sms e email che sembrano ufficiali, ma sono trappole. Uno degli ultimi casi riguarda una donna che ha ricevuto un messaggio che sembrava provenire dalla banca, e ha cliccato su un link che le ha rubato 2.000 euro.

Nuovo allarme truffe in provincia, dove nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi tentativi ai danni di cittadini attraverso sms, telefonate ed e-mail costruite ad arte per svuotare i conti correnti. Il meccanismo, sempre più sofisticato, prevede un primo contatto con un messaggio in cui si parla di un presunto pagamento bancario non andato a buon fine. Nel testo la vittima viene invitata a chiamare con urgenza un numero di telefono che in realtà è riconducibile ai truffatori. Dall'altra parte della cornetta risponde un complice che, passo dopo passo, guida il malcapitato in una vera e propria messinscena.