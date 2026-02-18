Disinformazione satira e fake news | nuova replica di Life&People Magazine
Life&People.it ha pubblicato un nuovo articolo che analizza come la diffusione di fake news e satira influisca sulla reputazione delle aziende. La causa è la crescita della disinformazione online, che rende difficile distinguere i fatti dalle bufale. Nel pezzo, si approfondiscono i metodi con cui le imprese cercano di contrastare questo fenomeno e le sfide che incontrano lungo il percorso.
Life&People.it Nuovo articolo di inchiesta di Life&People che entra nel merito dei processi aziendali. Quando la satira televisiva si sostituisce alla cronaca e informazione vera il montaggio – a piacimento – del girato prevale sulle carte e documenti. Ma i fatti, a differenza delle opinioni decontestualizzate, non sono soggetti a interpretazione. Oggi analizziamo come nasce una collaborazione in questa testata e smontiamo definitivamente la “favola” dei pagamenti irregolari. Selezione aspiranti: se non hai i requisiti, non è maltrattamento. Per mesi, il “metodo Sanchi” è stato dipinto come arbitrario.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Testimonianze inedite: stima e gratitudine al Direttore di Life&People MagazineIl direttore di Life&People Magazine, Enrico, riceve un messaggio da Filippo Poletti, che lo invita come relatore a un evento in Lombardia il 20 aprile 2023.
Lotta a fake news, in Francia programma pubblico contro disinformazioneIn Francia, il governo ha avviato un programma pubblico dedicato alla lotta contro le fake news.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Disinformazione, deepfake e il progetto AI4TRUST. VIDEOAl centro dell’episodio di Progress anche il progetto AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, che si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell’IA con le ... tg24.sky.it
Lotta a fake news, in Francia programma pubblico contro disinformazioneMinistra Rist, 'strategia nazionale per l'ascolto, la trasparenza e la scienza e per garantire a tutti l'accesso a informazioni affidabili e comprensibili' Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Una ... lagazzettadelmezzogiorno.it
GORGON MAGAZINE, "AN INDEPENDENT ROLE PLAYING AID": A PROFILE - " Pity people like us that still love paper gaming magazines but rarely may sate a bit their hunger for print. We too are big fans of old stye magazines and we have regularly written a facebook